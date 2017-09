Botafogo exalta grande fase de Gatito nos pênaltis: "Monstro"

O Botafogo resolveu homenagear a excelente fase do goleiro Gatito Fernández nos pênaltis. Através das redes sociais, o clube de General Severiano divulgou uma imagem com o desempenho de oito defesas em 13 cobranças neste ano e definiu: "Monstro".

Goleiro pegou 8, das 13 penalidades cobradas contra ele

Gatito brilhou novamente na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O goleiro foi fundamental na vitória de sua equipe diante do Coritiba fora de casa, defendendo, inclusive, a cobrança de pênalti do lateral Carleto.