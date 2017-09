Atlético de Madrid oficializa contratação de Diego Costa

O Atlético de Madrid anunciou, oficialmente, a contratação do atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, ex-Chelsea. O jogador volta ao clube que defendeu em duas passagens, entre 2007 e 2009 e entre 2010 e 2014, quando chegou à Inglaterra.

A chegada do sergipano já era dada como certa pelo próprio time da capital espanhola. Após passar por todos os exames médicos, realizados nos últimos dias, a oficialização foi feita nesta terça.

"Estou muito feliz por voltar à minha casa. Sempre deixei claro meu carinho pelo Atlético e estou muito contente mesmo", afirmou. Ele vestirá a camisa 18 da equipe comandada por Diego Simeone.

Sua passagem pelo clube entre 2010 e 2014 foi extremamente vitoriosa, coincidindo com a chegada do treinador argentino, que elevou osColchoneros a um novo patamar. Ele conquistou uma Copa do Rei, um Espanhol e uma Supercopa da Europa, além de ter atingido a final da Liga dos Campeões em 2014.

Após três anos no Chelsea, Costa acabou sendo preterido pelo técnico Antonio Conte. Sua contratação, então, passou a ser tentada por diversos clubes. Ele elogiou todo o esforço da diretoria do Atlético para trazê-lo de volta.

"Tenho que agradecer o esforço feito por Miguel Angel Gil (CEO dos madrilenhos) e por todos no clube para que a negociação se concretizasse", finalizou o atacante, que só poderá jogar em 2018, já que a equipe está proibida de reforçar o elenco até janeiro, além de a negociação ter se concretizado fora do período de transferências.