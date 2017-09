Fluminense é derrotado em casa pelo Palmeiras

O Fluminense não conseguiu superar o Palmeiras na tarde deste domingo no Maracanã. Foi derrotado por 1 a 0 e agora tenta a recuperação no próximo domingo contra o Grêmio na Arena em Porto Alegre. O time vai ter uma semana inteira para se recuperar da viagem desgastante ao Equador na semana passada, quando conseguiu a classificação para as quartas de final contra a LDU.

Primeiro Tempo

Foi um primeiro tempo com a bola muito presa no meio-campo, sem grandes chances para nenhum dos dois lados. Aos 12 minutos, cruzamento de Gustavo Scarpa, Prass rebate e Lucas tenta de cabeça para nova defesa do goleiro do Palmeiras. Era a primeira chegada do Flu ao ataque. Aos 17, cruzamento de Scarpa de novo, Nogueira toca de cabeça, Dourado escora e Léo, outra vez de cabeça, mas a bola sai por cima.

Aos 41 minutos, Egídio, do Palmeiras, acertou o ângulo de Júlio César para abrir o placar. Aos 45, na última chance do primeiro tempo, em um cruzamento de Léo, Henrique Dourado escora de cabeça e Prass corta o que seria o gol de empate, de Douglas. Nogueira recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo.

Segundo Tempo

O time voltou para o segundo tempo sem alterações e disposto a pressionar pelo gol de empate. Logo com um minuto, Léo bate lateral sobre a área e a bola sobra para Douglas, que chuta em cima da zaga. Aos quatro, Léo de novo no cruzamento, Henrique Dourado ajeita, chuta e a bola desvia na zaga e sai. Aos nove, depois de uma bola na trave do gol de Júlio, ótimo contra-ataque de Robinho que terminou com finalização de Lucas em cima do goleiro do Palmeiras.

Aos 17, nova boa jogada do ataque. De Gustavo Scarpa para Robinho, este para Wendel que rolou para um belo chute de Douglas, defendido por Fernando Prass. Em seguida, Abel Braga decide mudar a equipe. Saem Orejuela e Robinho e entram Marlon Freitas e Wellington Silva.

Após as mudanças o time continuou em cima do Palmeiras, pressionando e tentando o empate. Aos 23, Douglas tentou cruzar, Marlon Freitas desviou e quase enganou Prass. Aos 32, Sornoza entrava no lugar de Douglas, mas o Palmeiras também reforçou a marcação e dificultou a reação tricolor.

