Segundo dia de Megacycle reuniu apaixonados por motos em Paraty

Muitas motos de diferentes marcas e estilos, capacetes, aceleradas e diversão! Assim está a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, neste fim de semana por conta do Megacycle – um dos mais importantes eventos de motos do país – que acaba neste domingo (24).

Montado no Areal do Pontal, bem pertinho do Centro Histórico, o evento neste sábado teve um público flutuante durante o dia, que aproveitou o clima quente para curtir a cidade e as praias.

A competição do dinamômetro, como sempre, chamou atenção das pessoas, que disputavam o melhor lugar para acompanhar. Os visitantes também colaboraram, e muito, para uma atração espontânea: ao estacionarem as motos dentro do pavilhão, formando um grande corredor de exposição. Motos inusitadas como a Suzuki, de Isaias Coelho de Araújo, toda estilizada com o tema Capitão América, que veio de Poções, na Bahia.

Dinamômetro é uma das atrações presentes no Megacycle Paraty

Neste domingo ainda dá para aproveitar até às 16h, horário de encerramento.

Às 12h, quem faz o último show do evento é a Firebird, banda que toca os maiores hits do rock e pop nacional e internacional, composta por Tinho Mello (vocal), André Rima (vocal), Claudio Madureira (Madu) (guitarra), Paulo Lopes (baixo e voz), Fernando Vegas (teclados e voz) e Luiz Bahia (bateria). O dinamômetro também deve ser concorrido.

A praça de alimentação tem mais de 15 tipos de comidas e bebidas diferentes. O estacionamento é gratuito para motos e o evento tem capaceteria. Os ingressos estão à venda somente na bilheteria do evento.

Esta edição tem o patrocínio e/ou apoio da Cerveja Eisenbahn, Chope Capa Preta, Prefeitura de Paraty, Pirelli Pneus, Secretaria de Turismo de Paraty, Zeus Helmet e Moto.com.