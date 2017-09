Rankiel Neves conquista mais três medalhas para o Brasil no Sul-Americano

O ginasta do Minas Rankiel Neves brilhou, mais uma vez, no Campeonato Sul-Americano Pré-Infantil/Infantil e Juvenil de Ginástica Artística, disputado em Mar Del Plata, na Argentina. Em sua primeira convocação para a seleção, o atleta, após garantir o ouro por equipes, na sexta-feira (22), deu um show nas finais desse sábado (23) e levou o Brasil ao pódio outras três vezes.

Nas barras paralelas, Rankiel não deu chances aos adversários e conquistou o primeiro lugar, com 13.333 pontos. O colombiano Marcos Ramon foi o segundo (12.833) e o também brasileiro André Lucas ficou na terceira posição (12.767). O ginasta do Minas, ainda, conquistou mais dois bronzes. No solo, Rankiel somou 12.900 pontos, enquanto o argentino Julian Jato e o brasileiro Arthur Costa foram os primeiros, ambos com 13.033. Nas argolas, Rankiel anotou 12.433 pontos. O campeão foi equatoriano Pablo Cavalcante (12.600), seguido pelo argentino Julian Jato (12.500).

Rankiel conquistou o ouro no solo, nesse sábado, na Argentina

Para o técnico minastenista Pietro Leddomado, Rankiel mostrou muita técnica no campeonato e os resultados do atleta são consequências do trabalho que é desenvolvido no Clube.

"Só tenho a agradecer ao Clube pela estrutura que nos proporciona para fazermos o trabalho da melhor maneira possível. Sinto muito orgulho do Rankiel, que representou muito bem o Minas e Brasil nesta importante competição internacional. Tudo isso é fruto do nosso trabalho, que vem sendo feito de forma séria e dedicada. Agradeço também a toda equipe multidisciplinar do Clube, que contribui para alcançarmos esses resultados importantes. Tenho muito orgulho deste atleta e vamos continuar o planejamento para a as próximas competições", comentou Pietro, que embarca, nesta semana, para Santiago, no Chile, onde será o treinador da seleção brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude.

Nesta competição, que será entre os dias 29/9 e 4/10, o Minas será representado pelos ginastas Mateus Camilo e Lucas Costa (Mosquito).

Além do Brasil, disputaram o Campeonato Sul-Americano a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.