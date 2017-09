Jornal diz que Neymar pediu ao PSG para negociar Cavani

O desentendimento entre Neymar e Cavani no PSG segue dominando as manchetes dos jornais europeus. Agora é a vez do diário espanhol "Sport", que afirma estar "insustentável" a relação entre os craques, devido ao egoísmo do uruguaio nas bolas paradas.

"Neymar já demonstrou a Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, que sua convivência com Cavani é totalmente impossível, e pediu que o atacante uruguaio seja negociado. O cenário ideal seria durante o mercado de inverno, mas, como Cavani já jogou a Champions, ficam reduzidas assim as possibilidades de surgir um comprador de primeiro nível. Assim, a venda poderia ocorrer somente no final da temporada", informa a publicação.

Segundo a reportagem, Neymar tem apoio de todos os brasileiros do elenco, que dominam vestiário do PSG, além de Mbappé, o que acabou deixando Cavani isolado na equipe.

O jornal "L'Equipe", por sua vez, afirma que Nasser Al-Khelaifi convocou uma reunião, que será realizada na próxima quarta-feira, com Neymar, Cavani e Unai Emeri para definir a questão de das faltas e penalidades na equipe. Vale lembrar que os atacantes quase chegaram às vias de fato após a vitória de 2 a 0 sobre o Lyon no último domingo (17).

No último jogo do PSG, na manhã deste sábado (23), o atacante brasileiro foi poupado e a equipe francesa não saiu do 0 a 0 contra o Montpellier, perdendo os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês.