Irmãos Grael conquistam mais uma medalha para vela brasileira

A vela brasileira não para de ganhar medalhas em campeonatos internacionais. Neste fim de semana, foram mais duas.

No Mundial da classe Soling, disputado em Muiden, na Holanda, os brasileiros Nelson, Gustavo e Felipe Ilha, do Veleiros do Sul, venceram a última regata na sexta-feira (22), e conquistaram a prata, com 27 pontos perdidos. Eles ficaram atrás somente da tripulação da Hungria comandada por Farkas Litkey (22 p.p.).

Já em Vancouver, no Canadá, os irmãos Torben e Lars Grael velejaram ao lado de Renata Pellicano, Markus Temke e Colin Gomm e ficaram com a medalha de bronze no Mundial de Veleiros Clássicos de 6 metros (27 p.p.), encerrado na sexta-feira (22). A tripulação brasileira velejou a bordo do icônico Saskia, barco projetado em 1934 com a grife britânica de Sir William Fife. E, numa disputa de realezas náuticas, o título da competição foi conquistado pelo Rei da Espanha, Don Juan Carlos de Borbón, com 22 pontos perdidos.

“Vencemos a primeira regata do dia para fechar o evento na terceira colocação. Vitória para o rei da Espanha, Don Juan Carlos. Obrigado a todos pela torcida!”, afirmou Lars Grael.

Torben e Lars Grael

Mundial

A brasileira Patrícia Freitas encerrou neste sábado (23), sua participação no Campeonato Mundial da classe RS:X, em Enoshima, no Japão. Após uma semana de ventos inconstantes, com direito a tufão nos primeiros dias de competição, a velejadora ficou na 22ª colocação, com 130 pontos perdidos. Agora, Patrícia volta sua atenção para a disputa da Copa Brasil de Vela, prevista para o período de 09 a 16 de dezembro, em Ilhabela (SP).

O pódio feminino do Mundial de RS:X foi totalmente preenchido pela China. A vice-campeã olímpica Peina Chen conquistou o título, com apenas 44,7 pontos perdidos. A prata foi para Jiahui Wu (50 p.p.), e o bronze ficou com Yunxiu Lu (56 p.p.). No masculino, outra vitória chinesa, com Bing Ye conquistando o ouro (51 pontos perdidos). O suíço Mateo Sanz Lanz levou a prata (53 p.p.) e o chinês Mengfan Gao ganhou o bronze (68 p.p.)