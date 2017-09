Corinthians-Guarulhos está em sua primeira semifinal de Campeonato Paulista

O dia 23 de setembro de 2017 entra para a história da recém-criada equipe do Corinthians-Guarulhos. Há quatro meses o time alvinegro foi apresentado oficialmente e neste sábado chegou à sua primeira semifinal de Campeonato Paulista ao vencer o segundo jogo do playoff diante do São José Vôlei por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/19 e 25/20.

“Estar nessa semifinal faz parte do que pensamos, talvez até de um modo antecipado e estamos trabalhando forte, dentro e fora de quadra. Todo mundo está trabalhando muito para que isso aqui vire um grande projeto e nada melhor do que sonhar grande e jogar uma semifinal ao lado de grandes equipes. Vamos buscar essa próxima fase com muita vontade”, declarou o técnico Alexandre Stanzioni, um dos mentores da equipe Corinthians-Guarulhos.

Capitão Rivaldo passa por bloqueio do São José nesta noite

Para o treinador o diferencial da noite foi impor o ritmo de jogo desde o início. “Entramos com uma boa pegada e o São José não veio com o mesmo ritmo da última partida. Era importante entrar forte para não dar ritmo para o adversário e aí jogamos mais soltos, o saque entrou bem e ficou mais fácil jogar em casa, isso faz a diferença nessa imposição de jogo”, acrescentou.

Em uma partida muito mais tranquila para os donos da casa, o central Luizinho fez questão de ressaltar a disciplina técnica e tática da sua equipe. “Hoje o time se comportou muito bem na parte técnica, conseguimos neutralizar o adversário e eles não conseguiram nos pressionar no saque como na primeira partida. Nas primeiras ações de jogo conseguimos inibir o modo deles jogarem, minando os contra-ataques do adversário. Saímos dessa série mais confiantes para a semifinal”, finalizou.

Semifinal

O primeiro duelo da semifinal contra o Vôlei Renata de Campinas será na próxima quarta-feira, 27 de setembro às 20h no Ginásio da Ponte Grande. O segundo jogo acontece na sexta-feira, 29 de setembro às 18h30 no Ginásio do Taquaral em Campinas. Os ingressos para o duelo de quarta em Guarulhos começam a ser vendidos já neste domingo.