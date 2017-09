Com mais de 60 mil torcedores, São Paulo registra novo recorde

O Majestoso desse domingo registrou mais uma quebra de recorde de público no estádio do Morumbi, com 61.142 torcedores assistindo ao empate por 1 a 1 válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor Paulista é dono das quatro maiores marcas da competição. Por ordem, os melhores públicos antes do clássico eram 56.052 (contra o Cruzeiro), 53.635 (contra o Coritiba) e 51.511 (diante do Grêmio).

Com isso, a média de público do São Paulo saltou consideravelmente em 2017. A equipe de Dorival Júnior é a segunda colocada nesse ranking no Campeonato Brasileiro, só está atrás justamente do líder Corinthians.

Três fatores foram preponderantes para a quebra do recorde neste domingo. Além de se tratar de um clássico tradicional e de toda a importância dos pontos em disputa, o horário das 11 horas (de Brasília), o fato de a torcida corintiana não poder comparecer devido à determinação de torcida única e os valores promocionais dos ingressos contribuíram muito para mais um recorde no Morumbi.