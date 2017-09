Bia Haddad perde para top 10 em sua primeira final de WTA

Não foi desta vez que Bia Haddad conquistou seu primeiro título de WTA. Na madrugada deste domingo, a brasileira enfrentou a letã Jelena Ostapenko e foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 5/7 (7-5), 6/1 e 6/4, na decisão do torneio International de Seul.

Atuando em solo sul-coreano, Bia Haddad teve grande início, mas acabou perdendo ritmo contra a adversária atual número 10 do mundo, que foi implacável nos últimos dois sets.

Pela primeira vez em uma final de tênis profissional, Bia Haddad Maia não se omitiu e, com um primeiro set duro, mostrou que poderia surpreender a adversária do Letão, que conquistou o título de Roland Garros no primeiro semestre deste ano. No entanto, a brasileira não conseguiu segurar os bons saques da letã e foi derrotada nos sets seguintes.

"Eu estou muito feliz com essa semana. Foi minha primeira vez aqui, e a atmosfera foi incrível. A partida foi muito acirrada, nós duas jogamos bem. Ela é uma grande tenista, a conheço desde a categoria júnior. Foi uma grande experiência", disse Bia Haddad.

A última tenista brasileira a conquistar um título de WTA foi a renomada Maria Esther Bueno, que venceu o Aberto do Japão em 1974. Já em se tratando de Grand Slam, a última vencedora também foi Bueno, com a vitória em Wimbledon, em 1966.