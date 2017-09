Em jogo de reviravoltas, Napoli vence mais uma e continua 100% no Italiano

Líder do Campeonato Italiano e em ótima fase na temporada 2017/2018, o Napoli visitou o Spal e de virada, conquistou a importante vitória de 3 a 2, que manteve a equipe do sul da Itália na liderança do principal torneio nacional com 18 pontos ganhos e o 100% de aproveitamento, junto com a Juventus, atual hexacampeão.

O Jogo - Com o objetivo de continuar na liderança do Campeonato Italiano, o Napoli partiu pra cima do Spal para sair na frente do marcador logo do início do jogo. No entanto, quem fez o primeiro gol foram os mandantes, aos 13 minutos, com o meia campista Pasquale Schiattarella. No entanto, os líderes não sentiram a pressão e um minuto depois já empataram com o atacante Insigne.

Já na segunda etapa, as duas equipes resolveram voltar mais defensivos e esperando um erro do adversário. Com um ritmo mais truncado, o Napoli conseguiu a virada aos 27 minutos com o atacante espanhol Callejon. Mesmo com a vantagem, os visitantes continuaram no ataque e acabaram levando o empate aos 33 com o meia Federico Viviani.

Muito perto de só levar para casa um ponto, a equipe do sul da Itália partiu pra cima e conseguiu o gol da vitória aos 38 minutos, com o lateral-esquerdo Faouzi Ghoulam, dando a vitória e a permanência na liderança do Campeonato Italiano.