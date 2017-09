Com perna machucada, Rossi larga em 3º no GP da Espanha

Com a perna machucada, após um acidente durante um treino na Itália, o italiano Valentino Rossi conseguiu conquistar a terceira colocação no treino classificatório para o Grande Prêmio da Espanha de MotoGP neste sábado (23). O multicampeão ficou atrás de seu companheiro de equipe, Maverick Viñales, que conquistou a pole após uma queda do líder do campeonato, Marc Márquez. Em segundo, larga Jorge Lorenzo.

"Estou muito feliz porque não sabia bem o que esperar. Sou muito sortudo pela minha perna melhorar dia após dia. Eu busquei treinar sempre no máximo, tinha estudado uma boa estratégia para a qualificação. É já muito bom assim, vamos ver na corrida, já que a minha perna nem doeu tanto", disse Rossi agradecendo a todos que o ajudaram a voltar às pistas em tempo recorde.

Valentino sofreu uma fratura na tíbia e na fíbula da perna direita no dia 31 de agosto e passou por uma cirurgia. A previsão inicial da Yamaha era de que ele voltasse apenas após o Grande Prêmio do Japão, no dia 15 de outubro. No entanto, com uma recuperação recorde, "O Doutor" perdeu apenas uma corrida e já está de volta à luta pelo campeonato.