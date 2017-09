Com Jesus no banco, City goleia e lidera o Campeonato Inglês

A sexta rodada do Campeonato Inglês teve uma boa parcela disputada na manhã deste sábado. Entre os principais destaques, estão a dupla de Manchester, que disputam ponto a ponto a liderança da competição. O City não obteve dificuldades para derrotar o Crystal Palace, em casa, pelo placar de 5 a 0. Já o United, teve um jogo mais complicado, porém também garantiu seus três pontos ao derrotar Southampton por 1 a 0, fora de casa.

Com Gabriel Jesus no banco, o City até pressionou, porém demorou para encontrar o seu primeiro gol da partida apenas nos minutos finais do primeiro tempo, com Leroy Sané. O alemão fez uma linda jogada dentro da área e conseguiu o toque entre as pernas do goleiro adversário. Com o gol do primeiro tempo, o jogo acabou se tornando um pouco mais fácil. Logo aos seis minutos do segundo tempo, Sané encontrou Sterling sozinho na área para ampliar o marcador. Aos 13, o ponta inglês voltou a balançar as redes após um belo passe de Aguero. Aos 33 foi a vez do atacante argentino deixar o dele após belo cruzamento de Sané. Ainda deu tempo de Delph acertar um lindo chute de fora da área, finalizando o placar no Etihad Stadium.

Já os Diabos Vermelhos encontraram uma partida bem mais complicada. Jogando longe de seus domínios, a equipe de José Mourinho encontrou bastante dificuldade para derrotar o Southampton. O gol que definiu o placar foi marcado por Lukaku aos 20 minutos do primeiro tempo. Após belo cruzamento de Young pelo lado esquerdo, o centroavante belga subiu mais alto e viu sua cabeçada ser defendida pelo goleiro adversário, porém no rebote o atacante não perdoou.

Com o resultado, a dupla de Manchester segue dividindo a liderança do Campeonato Inglês, ambos com 16 pontos conquistados. Porém, o lado azul da cidade ocupa a primeira colocação graças a diferença no saldo de gol. Enquanto o City possui um saldo positivo de 18 gols, os Diabos Vermelhos somam apenas 15 gols positivos.

Na terceira colocação da competição aparece o Chelsea, que foi mais um time que goleou na rodada. Jogando fora de casa diante do Stoke City, osBlues não tomaram conhecimento de seus adversários e venceram o duelo por 4 a 0. Os gols da equipe de Antonio Conte foram anotados por Pedro e Morata três vezes. Agora, o Chelsea soma 13 pontos e ainda está próximo dos líderes.

Fechando os quatro primeiros colocados, o Tottenham conseguiu um belo resultado ao derrotar o West Ham, fora de casa. Os gols dos londrinos foram anotados por Harry Kane (duas vezes) e Eriksen. Os gols da equipe da casa foram marcados por Chicharito e Kouyate.

Confira os resultados do Campeonato Inglês:

West Ham 2 x 3 Tottenham

Burnley 0 x 0 Huddersfield

Everton 2 x 1 Bournemouth

Manchester City 5 x 0 Crystal Palace

Southampton 0 x 1 Manchester Utd

Stoke 0 x 1 Chelsea

Swansea 1 x 2 Watford