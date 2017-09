Com 2 de El Shaarawy, Roma derrota Udinese por 3 a 1

A Roma não teve dificuldades na abertura da sexta rodada do Campeonato Italiano e derrotou por 3 a 1 a Udinese neste sábado (23). O destaque da partida foi o atacante El Shaarawy, que marcou dois gols na partida.

O resultado foi construído todo no primeiro tempo, com Dzeko abrindo o placar já aos 12 minutos. Aí então, a estrela de El Shaarawy brilhou e ele marcou o segundo da equipe aos 30 e o terceiro aos 45. A Udinese diminuiu com Stryger aos 45 do segundo tempo. Com o resultado, a Roma subiu para a 4ª colocação provisória do Campeonato Italiano.