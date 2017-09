Neymar,CR7 e Messi disputam prêmio de melhor do mundo da Fifa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (22) que Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os três finalistas para o prêmio "The Best", que elege o melhor do mundo pela Fifa.

Messi e CR7 já são candidatos sempre cotados para a vitória e Neymar voltou ao TOP 3 após ficar de fora da lista do ano passado - vencida pelo português do Real Madrid. A definição do vencedor será feita através de votos de técnico e jogadores (50%) e da votação do público e de 200 jornalistas (outros 50%).

Já o Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada, não terá a presença de um brasileiro pela primeira vez. Entre os 10 selecionados, que serão eleitos pelo público, está o gol de Mario Mandzukic, pela Juventus, contra o Real Madrid.

Os vencedores serão anunciados no dia 23 de outubro, em uma cerimônia em Londres, na Inglaterra.