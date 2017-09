Neymar não é relacionado para jogo do PSG, informa jornal

O atacante brasileiro Neymar não teria sido relacionado para a próxima partida do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Montpellier neste sábado (23), informou o jornal espanhol "Marca".

No entanto, apesar dele ficar de fora da partida seguinte a que se envolveu em uma confusão com Cavani, o motivo do afastamento seria uma lesão no pé. Em uma foto no Instagram, ao lado de Thiago Silva, ele aparece com uma proteção no pé direito, o que reforçaria a tese de lesão.

O PSG não confirmou a contusão, mas se de fato houver, o atacante ainda pode desfalcar o time contra o Bayern de Munique, em partida válida para a Liga dos Campeões da Europa na quarta-feira (27).