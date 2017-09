Fla-Flu vai decidir vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana

A exemplo do Flamengo, o Fluminense também está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e um Fla-Flu vai decidir qual dos dois será semifinalista da competição, depois que o time tricolor obteve a classificação em Quito, no Equador, mesmo sendo derrotado pela LDU por 2x1 nesta quinta-feira. Um gol de Pedro, aos 41 minutos do segundo tempo, mudou a história da partida, que caminhava para a eliminação dos brasileiros, com a derrota de 2x0.

No jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense venceu por 1x0 e o gol na casa do adversário garantiu a vaga ao tricolor carioca, pois vale como critério de desempate. Nesta quarta-feira (20), também se classificaram o Flamengo, que derrotou a Chapecoense no Rio por 4x0, depois de 0x0 em Chapecó, e o Sport, derrotado pela Ponte Preta por 1x0 em Campinas, mas com vitória de 3x1 em Recife.

Além da Chapecoense e da Ponte Preta, também o Corinthians foi eliminado ao empatar por 0x0 com o Racing, na Argentina, depois de igualdade de 1x1 no primeiro jogo, em São Paulo. Também estão classificados para as quartas de final Independiente(ARG), Libertad (PAR), Nacional (PAR) e Junior Barranquilla (COL) e os jogos das quartas de final serão os seguintes: Fla-Flu; Junior Barranquilla x Sport; Independiente x Nacional e Racing x Libertad.