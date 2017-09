Diego Costa acaba com novela e vai para Atlético de Madrid

Uma das novelas mais longas do futebol atual chegou ao fim. O Chelsea anunciou nesta quinta-feira (21) a saída do atacante hispano-brasileiro Diego Costa, que, a partir de agora, volta a defender o Atlético de Madrid.

Diego Costa passará por exames médicos nos próximos dias e, ser for aprovado, já estará disponível para treinar sob o comando do técnico argentino Diego Simeone.

No entanto, a estreia do atacante será só em 2018, já que o clube espanhol foi punido pela FIFA e poderá inscrever jogadores a partir do próximo ano.

Em nota, o Atlético de Madrid confirmou o retorno do de Diego Costa. "O Atlético e o Chelsea alcançaram um princípio de acordo para a transferência de Diego Costa. O acordo está pendente pela formalização do contrato entre o nosso clube e o atacante espanhol. O clube inglês autorizou Diego Costa a viajar para Madri nos próximos dias para se submeter a um exame médico e finalizar seu contrato com nossa entidade", divulgou o clube.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Atlético de Madrid precisou desembolsar 55 milhões de euros fixos para tirar o jogador do Chelsea, além de outros 10 milhões de euros em conquistas individuais e coletivas.

O caso Diego Costa - O brasileiro naturalizado espanhol foi o artilheiro do Chelsea na conquista da Premier League na temporada passada, anotando 20 gols em 35 jogos.

No entanto, a polêmica começou em junho, quando o técnico italiano Antonio Conte informou, através de uma mensagem de texto, que Diego Costa não permaneceria no Chelsea na próxima temporada.