Napoli e Juve ampliam vantagem na liderança do Italiano

Após o fim da quinta rodada do Campeonato Italiano nesta quarta-feira (20), Napoli e Juventus seguem na liderança da competição com campanhas 100%.

O Napoli goleou a Lazio, em Roma, por 4 a 1 com gols de Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho. De Vrij diminuiu para os donos da casa. Já a Juventus teve uma vitória magra, por 1 a 0, contra a Fiorentina em casa. O gol da partida foi marcado por Mandzukic.

Com isso, os dois times acumulam 15 pontos e o Napoli está na frente por conta do saldo de gols.

Outros destaques da rodada ficaram por conta da goleada por 4 a 0 da Roma contra o Benevento - com dois gols de Dzeko - e da Atalanta por 5 a 1 contra o Crotone - com dois gols de Gomez.

Com os resultados, Inter (13), Milan (12) e Torino (11) seguem na caça aos líderes, enquanto no fim da tabela aparece o Benevento - que ainda não venceu ou empatou nenhum confronto - o Crotone (1) e o Verona e o Genoa com dois pontos.

Confira os resultados da 5ª rodada: Bologna 1 x 1 Inter; Benevento 0 x 4 Roma; Atalanta 5 x 1 Crotone; Cagliari 0 x 1 Sassuolo; Genoa 1 x 1 Chievo; Verona 0 x 0 Sampdoria; Juventus 1 x 0 Fiorentina; Lazio 1 x 4 Napoli; Milan 2 x 0 Spal; Udinese 2 x 3 Torino.