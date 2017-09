Flamengo goleia Chapecoense e avança na Copa Sul-Americana

Havia a tensão normal de uma partida de decisão. Hoje valia a vaga nas quartas de final da Copa Conmebol Sul-Americana e o Flamengo dependia de uma vitória para passar de fase. E foi com esse pensamento que o time entrou em campo para definir a partida no primeiro tempo, contra a Chapecoense, na Ilha do Urubu, na noite desta quarta-feira. Assim, o placar de 4 a 0, com dois gols no primeiro tempo e dois no segundo, foi justo e mostrou qual time queria mais a vaga.

O primeiro tempo foi todo rubro-negro. Com mais de 60% de posse de bola, o Mais Querido dominou as ações do início ao fim e construiu o placar de 2 a 0 na etapa, com gols dos volantes Cuéllar e Willian Arão. Ainda teve outras chances, mas a bola teimou em não entrar.

Precisando do gol, o Flamengo foi para cima desde o início. E foi recompensado cedo. Aos seis minutos, Trauco lançou Guerrero, que tentou driblar o goleiro Jandrei, caiu, mas a bola sobrou para Cuéllar empurrar para gol vazio. O time da Chapecoense reclamou muito com a arbitragem, pois o auxiliar havia dado impedimento. Mas o árbitro Michael Espinoza viu toque de cabeça de Douglas Grolli, o que deixou Guerrero, que estava adiantado, em posição legal, e manteve o gol.

O Rubro-Negro queria mais. Aos 14, Berrío foi lançado e saiu cara a cara com Jandrei, mas na dividida o goleiro deu sorte e a bola não tomou a direção do gol. Mas aos 22 não teve jeito. Guerrero fez grande jogada e cruzou para Willian Arão na pequena área. O volante tirou o goleiro e fez o segundo. Dois minutos depois, Réver fez fila e tocou para Berrio, novamente na frente de Jandrei, mas o colombiano perdeu o domínio da bola, que saiu em tiro de meta. Aos 35, Guerrero também teve sua chance dentro da área, mas chutou por cima do gol. E o primeiro tempo se encerrou com o placar de 2 a 0, mas podia ser mais.

Segundo tempo

Na etapa final, o Flamengo não diminuiu o ritmo e manteve-se em cima do adversário. Queria fazer mais um para sacramentar o resultado. E aos 17, a bola entrou mais uma vez. Juan, em excelente partida, pegou rebote em cabeçada de Guerreiro e marcou o terceiro. Com o gol, Juan chegou a 31 com o Manto Sagrado, dois atrás de Júnior Baiano, o maior zagueiro-artilheiro do Flamengo.

Com o jogo resolvido, o Flamengo passou a tocar a bola e esperou o tempo passar. Rueda lançou Gabriel, Lucas Paquetá e Vinícius Junior nos lugares de Berrío, Guerrero e Diego, respectivamente. E ainda deu tempo para mais um. Aos 43, Everton Ribeiro achou Lucas Paquetá, que tirou do goleiro e fechou a conta.

