Deyverson se dispõe a voltar a cobrar pênaltis pelo Palmeiras

O atacante Deyverson desperdiçou sua primeira cobrança de pênalti com a camisa do Palmeiras. A despeito da falha registrada no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, o atleta, criticado por não participar da série contra o Barcelona de Guaiaquil, se dispõe a voltar a bater.

Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em seu quinto jogo com a camisa do Palmeiras, Deyverson preferiu ficar fora da decisão por pênaltis. Um mês depois, em parte para tentar se redimir, o atacante resolveu bater diante do Atlético-MG e errou.

"Muitos falaram que não bati na Libertadores, mas eu sempre penso no melhor para o clube. Como não me senti confiante e tinha dor na perna, não bati. Contra o Atlético-MG, cobrei e perdi. Só perde quem assume e bate. Se surgir outro pênalti e estiver confiante, vou bater, sim", afirmou.

Na última segunda-feira, com Deyverson como titular, o Palmeiras venceu o Coritiba por 1 a 0, no Estádio do Pacaembu. Com 40 pontos ganhos, 13 a menos que o líder Corinthians, a equipe alviverde ocupa o quarto lugar do Campeonato Brasileiro e ainda não desistiu do título.

"No jogo contra o Coritiba, o time mostrou muita vontade e que deseja seguir lutando. Estamos um pouco distantes, mas não podemos deixar de sonhar. O Palmeiras joga para ser campeão e não para ficar em segundo ou terceiro. Vamos somar mais pontos para poder lutar pelo título", afirmou Deyverson.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio do Maracanã. O zagueiro Luan e o atacante Willian, livres de suspensão, ficam à disposição do técnico Cuca para o jogo no Rio de Janeiro.