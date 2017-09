Inter tropeça e empata com Bologna no Campeonato Italiano

A Inter de Milão tropeçou e apenas empatou em 1 a 1 com o Bologna em partida pela 5ª rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira (19). Com isso, o time perdeu os 100% de aproveitamento e pode perder a liderança da competição.

O Bologna saiu na frente, com um gol de Verdi aos 32 minutos, e time de Milão só empatou em um pênalti. O ítalo-brasileiro Eder sofreu uma falta dentro da área e Icardi converteu a cobrança.

Com o empate, a Inter subiu para a liderança com 13 pontos - seguido por Napoli e Juventus, que tem 12, e a Lazio, que tem 10.

Nesta quarta-feira (20), a rodada será completada com os jogos entre Benevento x Roma; Atalanta x Crotone; Cagliari x Sassuolo; Genoa x Chievo; Verona x Sampdoria; Juventus x Fiorentina; Lazio x Napoli; Milan x Spal e Udinese x Torino.