Com recuperação veloz, Rossi pode disputar GP no fim de semana

Em uma recuperação recorde, o piloto italiano de Moto GP, Valentino Rossi, pode voltar às pistas já neste fim de semana, no Grande Prêmio de Aragão, na Espanha. Segundo a Yamaha, em nota oficial, Rossi "decidirá até o fim da quarta-feira, 20 de setembro, se tentará participar do Grande Prêmio de Aragão deste fim de semana".

Ainda de acordo com a nota, o italiano "completou com sucesso algumas voltas na pista do circuito de Misano em uma nota YZF-R1M antes que chegasse a chuva e interrompesse a prova". A equipe ainda informou que a análise física de Valentino foi "inconclusiva".

"O Doutor" sofre uma dupla fratura na perna direita enquanto treinava para o GP de San Marino e da Riviera de Rimini, no dia 31 de gosto, e passou por cirurgia. A previsão inicial era de que ele perdesse tanto a corrida na Espanha como no Japão, em 15 de outubro.