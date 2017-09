Roma goleia Verona em rodada do Italiano

Em partida pela quarta rodada do Campeonato Italiano, a Roma goleou por 3 a 0 o Hellas Verona, em partida no estádio Olímpico, em Roma, neste sábado (16).

Com dois gols de Dzeko e um do meio-campista Radja Nainggolan, a Roma garantiu a vitória e somou seis pontos no campeonato nacional. Já o Hellas Verona permanece com um ponto, ocupando a penúltima colocação, no 19º lugar.

A equipe da capital italiana tem um jogo a menos, já que o confronto contra o Sampdoria, que iria acontecer no último sábado (9), foi adiado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Gênova. No entanto, a nova data ainda não foi marcada.

Um pouco antes, a Fiorentina recebeu o Bologna no estádio Artemio Franchi, em Florença, e venceu por 2 a 1.