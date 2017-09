Fluminense sai na frente, mas sofre virada do Atlético-PR

O Fluminense saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada e foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-PR, na Arena da Baixada, na tarde deste domingo. Atuando com vários desfalques, o Tricolor abriu o placar no final do primeiro tempo, gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Henrique Dourado. Foi o 14º gol do atacante no Brasileirão. No segundo tempo, no entanto, o time da casa foi superior e reverteu o placar. O Fluminense permanece com 31 pontos e agora ocupa a 11ª colocação da competição. A próxima partida pelo nacional será no domingo, às 16h, no Maracanã, contra o Palmeiras. No meio de semana, na quinta-feira, o Tricolor encara a LDU, em Quito, no Equador, pela Copa Sul-Americana.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense começou ligado e com menos de 15 segundos Henrique Dourado ganhou a bola na intermediária ofensiva e tentou surpreender, mas o chute passou a direita do gol. O Atlético tomou a iniciativa e foi para cima do Tricolor, mas só conseguiu finalizações de fora da área que pararam em Júlio César. A pressão se intensificou e os donos da casa chegaram duas vezes com perigo. O Fluminense soube acalmar o jogo e passou a ameaçar nos contra-ataques, como aos 37 minutos, quando Dourado quase deixou Marlon Freitas na cara do gol. Aos 45 minutos, o Fluminense teve um falta na entrada da área, Wendel cobrou na barreira e a bola saiu pela linha de fundo. No escanteio, Scarpa levantou na área e Henrique Dourado escorou de cabeça para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO

Ao contrário da primeira etapa, o Fluminense tentou ficar mais com a posse de bola no início do segundo tempo. Aos 8 minutos, após escanteio, Nogueira cabeceou e a bola tocou na zaga adversária, os tricolores pediram pênalti, mas o arbitro mandou o jogo seguir. Um minuto depois, o juiz marcou falta em Nikão na entrada da área. Felipe Gedoz cobrou e empatou o jogo. O Fluminense não se abateu com o gol e o jogo ficou mais aberto. Weverton salvou o Atlético fazendo bela defesa em chute de Scarpa, aos 13 minutos. Aos 34 minutos, Ribamar recebeu na área e colocou o Atlético na frente. O Flu quase empatou dois minutos depois, Renato fez boa jogada pela direita, mas foi travado na hora do chute. Na sobra, Marlon Freitas bateu e a bola passou rente a trave. Aos 45 minutos, Jonathan aproveitou uma sobra e marcou o terceiro gol Atlético.

Com site oficial do Fluminense