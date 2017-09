Com tranquilidade, Flamengo vence Sport na Ilha do Urubu e volta ao G4 do Brasileiro

O Flamengo reencontrou a vitória neste domingo, ao vencer o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Urubu, por 2 a 0, gols marcados por Guerrero, aos nove da primeira etapa, e Everton Ribeiro, no apagar das luzes, aos 47 da etapa final. Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 38 pontos, na 5ª colocação da tabela. O próximo compromisso será pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, também na Ilha do Urubu, contra a Chapecoense, às 19h15. Pelo Brasileiro, o time volta a jogar sábado, contra o Avaí, também em casa, às 19h.

Sócio-torcedor tem o orgulho de jogar junto em cada vitória: o dinheiro vai para o Futebol e traz mais reforços, revelações e estrutura para o CT. E ainda tem vantagens nas lojas oficiais para comprar o Manto e vestir com orgulho! Clique e faça sua adesão agora.

Com três competições paralelas, o técnico Reinaldo Rueda optou por mexer na equipe que começou a partida. No gol, Alex Muralha foi o escolhido, para ganhar ritmo visando a final da Copa do Brasil. Márcio Araújo voltou a forma a dupla de volantes com Wilian Arão, enquanto Diego e Everton Ribeiro faziam a armação das jogadas.

O Flamengo começou o jogo disposto a mostrar quem manda na Ilha. Com mais posse de bola e agressividade, o Flamengo também foi efetivo na frente e logo aos nove minutos, Everton Ribeiro fez grande jogada pela esquerda, rolou para Trauco que chutou. O goleiro Magrão deu rebote e a bola caiu nos pés de Guerrero, que só empurrou para a rede, abrindo o placar.

Depois do gol, nada de diminuir o ritmo. O time continuou em cima, apertando o Sport em seu campo. Triangulações, jogadas rápidas e usando bem as pontas, o Flamengo criou várias oportunidades de ampliar. Aos 26, Gabriel chutou e a bola passou perto. Dez minutos depois, Diego arriscou de longe, mas Magrão, bem colocado, defendeu. O primeiro tempo terminou com amplo domínio do Flamengo, mas com o placar mínimo na vitória.

A segunda etapa começou como acabou a primeira, com o Mengão em cima. Aos cinco minutos, Diego teve uma boa chance, mas Magrão defendeu de novo. Cinco minutos depois, Everton Ribeiro quase fez um golaço, ao pegar de primeira da entrada da área. A bola passou raspando.

Sem sofrer nenhum tipo de ameaça, o Flamengo controlou a partida e deixou o tempo passar. Com um mais após a expulsão de Patrick, a tarefa foi facilitada. Rueda lançou Berrío no lugar de Arão, para explorar o contra-ataque, mas o ritmo era mesmo de passes e bola girando no campo. Aos 35, Pará arriscou de longe e a bola passou perto do gol. Aos 39, Lucas Paquetá entrou no lugar de Diego, e no último lance, com o Sport já batido, Berrío desceu pela direita e cruzou na medida para Everton Ribeiro, que só concluiu, dando números finais à partida.

Com site oficial do Flamengo