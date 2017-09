Com gols de Lindoso e Guilherme, Botafogo derrota o Santos

A terceira vitória seguida do Brasileirão, mais uma rodada na zona de classificação para a Libertadores, outra atuação convincente em casa. Com gols de Rodrigo Lindoso e Guilherme, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, e chegou a 37 pontos no Campeonato Brasileiro.

O próximo adversário na competição é o Coritiba, no dia 24 (domingo), no Couto Pereira. Antes, o Botafogo tem o duelo decisivo com o Grêmio quarta, em Porto Alegre, valendo vaga na semifinal da Libertadores.

O JOGO

Poupar para a Libertadores? Só o necessário. O técnico Jair Ventura mesclou o time, escalou diversos titulares e mostrou desde o início que queria vencer o Santos. Dentro de campo, a equipe se impôs, fez ótimo primeiro tempo e abriu 2 a 0.

Começou com Roger finalizando para fora, Bruno Silva cabeceando para defesa de Vanderlei e Victor Luis quase marcando de cabeça. Quando a pressão aumentou, surgiu Vanderlei.

O goleiro foi bem em chutes de João Paulo e de Valencia, além de fazer um milagre em bomba de canhota de Bruno Silva, aos 25. E ainda pegou cruzamento rasteiro de Luis Ricardo.

O Botafogo só melhorava, agora usando a arma do contra-ataque. No mais bonito, Guilherme e Valencia armaram, Lindoso entrou livre e finalizou por cima. Já aos 40, Roger e Lindoso tiveram a oportunidade, mas a zaga travou os chutes.

Tanta pressão uma hora ia resultar em gol. E ele veio aos 41! Bruno Silva rolou e Rodrigo Lindoso soltou uma bomba, desta vez Vanderlei nem viu a bola. Botafogo 1 x 0 Santos.

Para melhorar, aos 44, saiu o segundo. Luis Ricardo cruzou na medida, Guilherme cabeceou forte e ampliou! Botafogo 2 x 0 Santos.

No segundo tempo, o ritmo do jogo diminuiu. O Botafogo passou a jogar no contra-ataque, o Santos ajustou a marcação. Aos 15, Roger arrancou em velocidade e bateu colocado, com perigo. Aos 19, Cittadini arriscou, Emerson Silva desviou por cima.

Jair Ventura, então, pôde preservar jogadores. Saíram Roger e Bruno Silva, entraram. Guilherme tentou mais uma, após receber toque de letra de Victor Luis, Vanderlei pegou. O Santos, por sua vez, não ameaçava.

O Botafogo ainda quase chegou ao terceiro com Gilson e Valencia, levou um susto em bola na trave, mas confirmou a vitória mesmo em 2 a 0.

Com site oficial do Botafogo