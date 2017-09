Com gol irregular, Vasco é superado pelo Corinthians

O Vasco da Gama entrou em campo neste domingo (17/09), diante do Corinthians, na casa do adversário, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino foi superado pela equipe paulista, pelo placar de 1 a 0, com um gol irregular marcado por Jô, que utilizou o braço para colocar a bola no fundo rede.

O próximo compromisso do time de São Januário na competição nacional será diante do Sport, na próxima segunda-feira (25). A partida será disputada na Ilha do Retiro, às 20 horas.

O JOGO

Atuando longe de seus domínios, o Vasco marcou presença na área do Corinthians logo no segundo minuto de partida. O Cruzmaltino chegou ao ataque com Nenê, que deixou com Mateus Vital e recebeu em seguida. O meio-campista enfiou a bola na área para Madson, mas a redonda acabou saindo pela linha de fundo.

Aos seis minutos, os donos da casa responderam com velocidade. Romero carregou e deixou nos pés de Jadson, que acionou Rodriguinho dentro da área. O jogador corintiano finalizou mandando a bola à esquerda do gol de Martín Silva. Aos 13, a equipe adversária chegou pela direita, mas o zagueiro Breno apareceu para efetuar o corte.

Em mais uma investida perigosa do Gigante da Colina, aos 16, Nenê recebeu de Mateus Vital e finalizou de fora da área. O goleiro Cássio espalmou e a defesa do Corinthians conseguiu afastar no rebote. Mais tarde, aos 32, Nenê cobrou escanteio e os corintianos se apresentaram para cortar. A sobra ficou nos pés do lateral-esquerdo Ramon, que chutou forte obrigando o camisa 1 adversário a espalmar mais uma vez.

Perto do fim da primeira etapa, quando o cronômetro marcava 39 minutos, o Vasco encontrou uma boa oportunidade no contra-ataque. Nenê avançou e arriscou um belo chute de fora da área. A bola acabou passando à esquerda de Cássio.

Na volta para o segundo tempo de jogo, aos seis minutos, o Corinthians chegou com perigo. Após uma enfiada de bola, Rodriguinho apareceu para finalizar de cara para Martín Silva, que efetuou uma bela defesa. A chance do Cruzmaltino surgiu aos 15, quando Mateus Vital chutou e a bola explodiu na marcação. Na sobra, Madson encontrou um bom cruzamento na área mas a defesa adversária afastou.

Aos 28 minutos, Marquinhos Gabriel avançou pela esquerda e cruzou. Jô usou o braço e completou para o gol. A arbitragem não invalidou o lance e o Corinthians abriu o marcador do placar na Arena: Corinthians 1 x 0. Na sequência, Nenê dominou pela direita e arriscou de fora da área, em um lance de perigo para o goleiro Cássio.

Com site oficial do Vasco