Com 3 gols de Dybala, Juventus derrota Sassuolo

A Juventus derrotou o Sassuolo por 3 a 1 neste domingo (17) e reassumiu a liderança do Campeonato Italiano em partida pela quarta rodada. Com uma bela atuação, o atacante argentino Paulo Dybala marcou os três gols do time de Turim e assumiu a artilharia da competição com oito gols neste início de temporada.

A vitória garantiu a soma de 12 pontos para a Velha Senhora desbancando a Inter de Milão, que havia assumido o topo da tabela ontem (16) após vencer o Crotone por 2 a 0.

O time da cidade de Milão tem a mesma pontuação que a Juve, mas segue com desvantagem nos critérios de desempate. Além disso, o Napoli também tem nove pontos, mas ainda jogará contra o Benevento. (ANSA)