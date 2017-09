Fla: goleiro Thiago sofre fratura no punho e deve ficar fora da final da Copa do Brasil

O goleiro Thiago, do Flamengo, sofreu uma fratura no punho esquerdo e deve ficar fora da decisão da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no dia 27. Ele atuou como titular do time na primeira partida da final. Com isso, Alex Muralha deve retomar a titularidade, após ter sido afastado por falhas. O outro goleiro é Gabriel Batista, de 19 anos.

O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, divulgou uma nota::

"O atleta Thiago, ontem (sexta-feira) após o treino, relatou dor no punho esquerdo dele. Foi medicado, reavaliado hoje e permaneceu com dor no local. O departamento médico do Flamengo decidiu fazer os exames complementares e foi diagnosticada uma fratura no osso escafoide.

É um tipo de fratura em que o tratamento é conservador, mas em muitos casos pode se reverter isso com uma conduta cirúrgica se não tiver o resultado desejado. Inicialmente vamos tratá-lo de maneira conservadora, avaliar a evolução não descartando uma cirurgia se não tivermos o resultado que a gente espera. Vamos seguir avaliando dia a dia isso aí e estar passando a evolução dele para vocês".