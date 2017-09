Milão é escolhida como sede para reunião do COI em 2019

A cidade de Milão, no norte da Itália, sediará a 134ª sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), agendada para setembro de 2019.

O município italiano foi aprovado por unanimidade, mas, na verdade, tratou-se apenas de uma ratificação, já que a capital da Lombardia era a única candidata. A decisão foi tomada durante a atual conferência do COI, que ocorre em Lima, no Peru.

A reunião de 2018 acontecerá em Pyeongchang, na Coreia do Sul. "Foi uma apresentação excelente", disse o presidente do COI, Thomas Bach. Será a primeira vez que o Comitê Olímpico se reunirá em Milão, e a Itália deverá aproveitar a ocasião para tentar sediar os Jogos de Inverno 2026, cujo anúncio será feito em setembro de 2019.

"Milão pode ser uma cidade para receber as Olimpíadas. Tenho certeza que os milaneses estarão de acordo", afirmou o prefeito Giuseppe Sala. A sessão do COI atrairá cerca de 10 mil pessoas para uma semana inteira de eventos em Milão em 2019. A cerimônia de abertura ocorrerá no Teatro Scala. O evento deve custar de 4 a 5 milhões de euros para a Itália.