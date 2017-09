Com novidades, Tite divulga lista dos convocados para as Eliminatórias

Na manhã desta sexta-feira (15), o treinador da Seleção Brasileira, Tite, divulgou a lista dos 24 convocados para as partida contra Bolívia e Chile válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na nova convocação foram quatro novidades que nunca haviam sido convocados pelo atual técnico: o lateral-direito Danilo (Manchester City-ING), os volantes Arthur (Grêmio) e Fred (Shakhtar Donetsk-UCR) e o atacante Diego Tardelli (Shandong Luneng-CHI). Voltaram a ser lembrados o zagueiro Jemerson (Mônaco-FRA) e o meia Diego (Flamengo).

Em relação à última lista divulgada pelo técnico saíram Fagner, Rodrigo Caio, Giuliano, Luan e Taison. O lateral-direito Fagner e o meia Giuliano estiveram em todas as convocações feitas pelo treinador.

Tite explicou que a lista foi feita em cima, não apenas do momento vivido pelo atleta em seu clube, mas também a história com a camisa da Seleção e do time que defende, como é o caso do meia Diego e do atacante Diego Tardelli, que retornam à Seleção após um longo período longe.

A grande novidade foi a presença do volante gremista Arthur. O jovem, vem se destacando com a camisa do tricolor gaúcho e impressionou o treinador da Seleção por sua performance na partida entre Botafogo e Grêmio, no estádio Nilton Santos, válida pela Taça Libertadores, assistida por Tite no estádio do alvinegro.

Veja a lista completa dos convocados

Goleiros

Alisson (Roma-ITA)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City-ING)

Laterais

Daniel Alves (PSG-FRA)

Danilo (Manchester City-ING)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Filipe Luis (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros

Marquinhos (PSG-FRA)

Miranda (Internazionale-ITA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Jemerson (Monaco-FRA)

Meias

Arthur (Grêmio)

Diego (Flamengo)

Casemiro (Real Madid-ESP)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHI)

Paulinho (Barcelona-ESP)

Philipe Coutinho (Liverpool-ING)

Fred (Shakhtar Donetsk-UCR)

Willian (Chelsea-ING)

Atacantes

Diego Tardelli (Shandong Luneng-CHI)

Neymar (PSG-FRA)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)