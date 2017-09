Milan e Atalanta estreiam com goleadas na Liga Europa

O Milan e a Atalanta estrearam muito bem na fase de grupos da Liga Europa e golearam seus adversários nesta quinta-feira (14). Enquanto o time de Milão goleou o Áustria Vienna por 5 a 1, a Atalanta derrotou o Everton por 3 a 0 em casa.

Com três gols do recém-contratado André Silva (aos 10, aos 20 e aos 4 do segundo tempo), o Milan não deu chances aos austríacos.

Os demais gols da partida foram marcados por Hakan, aos sete minutos do primeiro tempo, e por Suso aos 17 da etapa final.

Já a Atalanta marcou os três gols ainda no primeiro tempo: Masiello abriu o placar aos 27, Gómez, aos 41, e Cristante aos 44 definiram o placar. (ANSA)