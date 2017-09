De virada, Lazio vence o modesto Vitesse na Liga Europa

Se Milan e Atalanta venceram facilmente na estreia na fase de grupos da Liga Europa, a Lazio não teve a mesma sorte. Os italianos sofreram para derrotar por 3 a 2 o modesto Vitesse, na Holanda, nesta quinta-feira (14).

O time da capital italiana começou atrás no placar sofreu o primeiro gol aos 33, quando Matavz abriu o placar. No segundo tempo, Parolo empatou logo aos seis minutos. No entanto, aos 12, Linssen voltou a colocar os donos da casa à frente.

Aos 22, Immobile brilhou e empatou o confronto novamente e Murgia, aos 30, virou para os italianos.