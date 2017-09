Com cabeça na Liberta, Santos terá time alternativo contra o Botafogo

Após o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guaiaquil, na última quarta-feira, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores, o Santos precisará 'mudar a chavinha', já que terá pela frente o Botafogo no próximo sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Porém, o técnico Levir Culpi sabe que o principal objetivo do Peixe segue sendo a competição continental. Por conta disso, o comandante admite que terá um time alternativo contra o Fogão.

"Com certeza teremos modificações contra o Botafogo, mas é preciso esperar, hoje teremos treinamento. Temos tempo suficiente de armarmos o time para o jogo contra o Botafogo também", explicou Levir logo após a igualdade com o Barcelona-EQU.

Até o momento, porém, apenas Lucas Lima, Lucas Veríssimo e Victor Ferraz são desfalques certos para o próximo sábado. Os três cumprem suspensão automática no Brasileiro após o terceiro cartão cartão amarelo e voltam para a Baixada Santista nesta quinta.

O camisa 10, inclusive, é dúvida até mesmo para o confronto de volta contra o Barcelona, na próxima quarta-feira, na Vila. Ele deixou o gramado na última quarta sentindo dores no posterior da coxa e passará por exames para ver se tem condições de jogar.

Bruno Henrique, por sua vez, pode ficar fora contra o Fogão. O atacante sentiu com um incômodo na panturrilha diante do Barcelona e precisou ser substituído aos 42 minutos do segundo tempo.

Já Renato torceu o tornozelo no primeiro tempo da partida em Guayaquil. Até conseguiu permanecer em campo até o fim, mas deve ficar fora no sábado. Por fim, Gustavo Henrique (estiramento em ligamento do joelho) e Copete (dores musculares na coxa direita) seguem sem condições de jogo.

"Estamos apostando tudo na recuperação física dos jogadores que entraram hoje. Temos 35 jogadores. Eles estão sabendo disso. Falei que alguns jogadores iriam aparecer na foto de campeão porque todos são importantes", concluiu Levir.

Sendo assim, a provável escalação do Santos para enfrentar o Botafogo será com: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz (Fabián Noguera) e Zeca (Orinho); Alison (Leandro Donizete), Vecchio e Jean Mota; Thiago Ribeiro, Vladimir Hernández (Nilmar) e Ricardo Oliveira (Kayke).