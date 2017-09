Wada absolve 95 dos 96 atletas russos afastados por doping

A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) decidiu absolver 95 dos 96 atletas russos investigados por uso de doping após a acusação de haver no país um "esquema sistêmico" para burlar as regras, informou o jornal "The New York Times" nesta quarta-feira (13).

Segundo um documento obtido pelo periódico, "as provas disponíveis são insuficientes" para acusar os atletas, teria escrito o diretor da agência, Olivier Niggli. No ano passado, o investigador Richard McLaren revelou um esquema, após investigações ao longo de dois anos, que teria beneficiado mais de mil atletas. Mas, à época, ele alertou que os casos seriam difíceis de comprovar por falta da cooperação das autoridades russas em fornecer dados laboratoriais ou pela destruição de provas.