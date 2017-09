Com gol de Taison, Shakhtar derrota Napoli na Champions

O Napoli começou mal sua caminhada na fase de grupos da Liga de Campeões da Europa e perdeu por 2 a 1 para o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira (13). A partida foi disputada no estádio do Metalist, em Cracóvia.

O primeiro gol do confronto foi marcado pelo brasileiro Taison, que aos 15 minutos abriu o placar. Já no segundo tempo, Ferreyra ampliou aos 13 e Milik, em cobrança de pênalti, diminuiu a vantagem aos 26.

Com o resultado de hoje, os italianos não conseguiram estrear bem na competição mais importante da Europa. Ontem (12), a Juventus perdeu por 3 a 0 para o Barcelona e a Roma empatou em 0 a 0 com o Atlético de Madri.

Nas outras partidas, os destaques ficam por conta da vitória por 3 a 0 do Real Madrid contra o Apoel - com dois gols de Cristiano Ronaldo - e o Manchester City goleou o Feyenoord por 4 a 0 na Holanda, com um gol de Gabriel Jesus.