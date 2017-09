Torcida do São Paulo consegue 7.500 assinaturas pelo retorno de Muricy

A torcida do São Paulo está buscando alternativas para ajudar o time a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Amargando a 19ª posição na tabela de classificação, membros do movimento "Resgate Tricolor" publicaram, nesta terça-feira, nas redes sociais um vídeo relatando a coleta de 7.500 assinaturas para um abaixo-assinado que pede a volta de Muricy Ramalho.

Na publicação, os representantes gravaram um vídeo afirmando que o documento foi entregue à presidência do clube. A intenção do abaixo-assinado é fazer com que a diretoria tricolor procure o técnico Muricy Ramalho para que este possa assumir o cargo de coordenador técnico no time paulista.

Depois de algumas declarações destacando que não voltaria a ser técnico, Muricy chegou a falar ao programa do SporTV que estaria disposto a ajudar o São Paulo, mesmo sem ser remunerado. Ele afirmou que até uma conversa com a comissão técnica e o time poderiam ser cogitadas.

"Gostaria de ajudar sem ganhar nada. Eu queria ajudar de alguma maneira, dando uma palavra ao time, ou para o próprio Dorival", disse.

Resgate Tricolor

O Movimento Resgate Tricolor é uma iniciativa de torcedores voluntários do São Paulo que alegam disposição para acompanhar e debater assuntos vinculados à administração tricolor.

Eles têm como objetivo analisar questões contratuais, balanços e até ações de marketing e comunicação, com o intuito de contribuir com a veiculação de informação aos torcedores. A última ação do movimento foi, justamente, coletar as 7.500 assinaturas pedindo o retorno do ex-treinador são-paulino.