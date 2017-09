Técnico da Irlanda do Norte é preso por dirigir embriagado

O técnico da seleção da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, foi preso nesta segunda-feira (11) pela polícia de Edimburgo, na Escócia, por dirigir embriagado, segundo informou a Federação Norte-Irlandesa de Futebol (IFA).

O'Neill, de 48 anos, foi libertado sob pagamento de fiança e precisará comparecer ao tribunal de primeira instância da cidade escocesa, no dia 10 de outubro, dois dias após a última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A IFA emitiu um comunicado explicando que está cientes do ocorrido. "A IFA está ciente de um suposto incidente de condução relacionado com álcool que envolve Michael O'Neill. No entanto, como é um assunto policial, não vamos fazer mais comentários", escreveu.

Michael O'Neill assumiu o comando da seleção da Irlanda do Norte no final de 2011 e, até o momento, o ex-jogador está fazendo história. Em 2016, o treinador levou seu país pela primeira vez a uma Eurocopa. Além disso, a Irlanda do Norte está viva na disputa por uma vaga para a próxima Copa do Mundo, competição da qual não participa desde 1986.