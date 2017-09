Após 3 derrotas seguidas, Chapecoense demite técnico

A Chapecoense demitiu nesta segunda-feira (11) o técnico Vinícius Eutrópio, após a derrota em casa por 2 a 1 para o Cruzeiro, a terceira seguida do clube catarinense no Campeonato Brasileiro.

Eutrópio chegou à Chapecoense em julho deste ano para substituir o demitido Vágner Mancini. No entanto, a segunda passagem do treinador no Verdão do Oeste não foi positiva.

Em 17 partidas como técnico da Chape, Eutrópio acumulou 11 derrotas, dois empates e apenas quatro vitórias. O clube está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em 18º, com 25 pontos.

Em nota, a diretoria da Chapecoense anunciou a saída de Eutrópio e agradeceu o trabalho do treinador. "Nesta segunda-feira, a Associação Chapecoense de Futebol, em consenso com o treinador Vinicius Eutrópio, anuncia que o mesmo não é mais o comandante técnico da equipe. A Chapecoense deseja sucesso ao treinador em seus projetos futuros, cientes de que em sua passagem pelo comando técnico do time demonstrou respeito e dedicação ao clube", escreveu a diretoria.

Quem comandará a Chapecoense na partida de amanhã (13) contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana, será o auxiliar Emerson Cris. Os nomes de Jorginho, Eduardo Baptista, Roger Machado, Argel Fucks e Enderson Moreira são os favoritos da diretoria da Chape para assumir o time.