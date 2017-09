Nadal conquista US Open e dispara no ranking mundial

O tenista espanhol Rafael Nadal, o número um do mundo, confirmou seu favoritismo e foi tricampeão do US Open, ao vencer tranquilamente o sul-africano Kevin Anderson por 3 sets a 0 ontem.

Com quase duas horas e meia de duração, Nadal venceu com as parciais de 6/3, 6/3 e 6/4. Este é o 16º Grand Slam do espanhol, ficando atrás somente do suíço Roger Federer, com 19 troféus.

Além disso, o US Open é o quinto título do "Touro Miúra" na temporada.

O título fez nadal disparar na liderança do ranking mundial, abrindo quase dois mil pontos em relação ao segundo colocado, Roger Federer. Ambos continuarão a brigar pela liderança até o final da temporada, mas é provável que o espanhol feche o ano na ponta.

Já no feminino, a final foi disputada por duas norte-americanas.

Quem se deu melhor foi Sloane Stephens, de 24 anos, que surpreendeu e derrotou a sua compatriota Madison Keys por 2 sets a 0. Esse foi o primeiro grand slam de Stephens.

Nas duplas masculinas, quem ficou com o título foi o romeno Horia Tecau com o seu parceiro, o holandês Jean-Julien Rojer, que derrotando a dupla espanhola Feliciano e Marc López por 2 sets a 0.

Também por 2 sets a 0, nas duplas femininas, a suíça Martina Hingis, com Chan Yung-jan, derrotou a dupla da República Tcheca Lucie Hradecká e Katerina Siniaková.

Por fim, nas duplas mistas, Martina Hingis e Jamie Murray, venceram por 2 sets a 1 a dupla Michael Venus e Chan Hao-ching.