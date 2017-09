Fluminense empata com o Vitória no Barradão

O Fluminense voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo depois de uma pausa de 10 dias sem jogos na competição. O Tricolor foi até o Barradão, em Salvador, para enfrentar o Vitória pela 23ª rodada e o time do técnico Abel Braga empatou em 2 a 2 com a equipe baiana.

Com gols de Wendel, no início do segundo tempo, e Henrique Dourado, de pênalti, o Flu se mantém na décima posição na classificação do Brasileiro com 31 pontos. Artilheiro isolado da competição, o Ceifador soma agora 13 gols. O próximo compromisso do Tricolor é pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, dia 14, quando enfrenta a LDU no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Boa jogada de Lucas pela lateral aos 5 minutos, que cruzou na pequena área, mas a zaga afastou. Aos 14 minutos, Marlon fez o lançamento em busca de Henrique Dourado, mas a defesa tirou. Wellington Silva fez boa jogada individual e passou para Dourado, que escorou de cabeça e Douglas ficou com a sobra, mas o chute passou por cima do gol aos 24 minutos. Lucas arrancou pela lateral e cruzou rasteiro aos 39, mas o goleiro segurou a bola. No fim da primeira etapa, o Vitória abriu o placar.

SEGUNDO TEMPO

O Flu voltou com outra postura na etapa complementar. Após cobrança de lateral de Lucas, Dourado dominou e chutou em cima do goleiro. Na sobra, Wendel mandou para o fundo das redes. Tudo igual no Barradão: 1 a 1. Aos 20 minutos, Wendel fez ótima jogada individual, limpou e chutou cruzado para a defesa de Fernando Miguel. Em jogada perigosa, Robinho levou o cartão vermelho direto e o Tricolor ficou com um jogador a menos. Ao término da partida, pênalti a favor do Fluminense e Henrique Dourado não desperdiçou e colocou o Flu na frente. Nos acréscimos, o Vitória conseguiu o empate na bola aérea.

Com site oficial do Fluminense