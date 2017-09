Em rodada afetada por mau tempo, Lazio goleia Milan por 4 a 1

Em uma rodada em que a onda de mau tempo que atingiu a Itália tentou roubar a cena, a Lazio deu as cartas. O time da capital italiana goleou o Milan por 4 a 1 em casa e, de quebra, passou o time de Milão na classificação do Campeonato Italiano.

A partida entre as duas equipes foi uma das afetadas pelas intensas chuvas e foi atrasada em mais de uma hora. Quando a bola rolou, Immobile brilhou e marcou três gols contra o Milan - aos 38, aos 42 e aos 3 do segundo tempo. Um minuto depois, Lui Alberto ampliou e marcou 4 a 0 no placar. Montolivo foi o responsável por diminuir o prejuízo aos 11 do segundo tempo.

Outra goleada foi registrada na partida entre Verona e Fiorentina, onde os visitantes ganharam por 5 a 0 (Simeone, Thereau, Astori, Veretout e Dias).

Um pouco menos elástica, mas ainda assim convincente, foi a vitória da líder Juventus, que ganhou por 3 a 0 do Chievo no sábado (9), com direito a um gol e show de Dybala. Os outros foram marcados por Hetemaj (contra) e Higuaín.

Já a Inter também manteve a boa fase, e a igualdade de pontos com a Velha Senhora, e ganhou do recém-promovido Spal por 2 a 0 - gols de Icardi e Perisic.

Por conta do mau tempo, a partida entre Sampdoria e Roma foi cancelada e ainda não há data definida para o confronto.

Confira todos os resultados até o momento:

- Juventus 3 x 0 Chievo; Inter 2 x 0 Spal; Atalanta 2 x 1 Sassuolo; Cagliari 1 x 0 Crotone; Lazio 4 x 1 Milan; Verona 0 x 5 Fiorentina; Udinese 1 x 0 Genoa. Benevento x Torino e Bologna x Napoli ainda serão jogados hoje.