Brasil estraga sonho dos EUA e é prata na Copa dos Campeões

A Seleção Brasileira finalizou sua participação na Copa dos Campeões na madrugada deste domingo e conquistou a medalha de prata. Com grande apresentação, as comandadas do técnico Zé Roberto Guimarães venceram os Estados Unidos da América por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/19.

A Seleção já entrou em quadra sem chances de título, no entanto, os EUA, com uma vitória, podiam conquistar o torneio internacional. Jogando em Nagoya, no Japão, o Brasil acabou com o sonho norte-americano e venceu em 1 hora e 24 minutos de jogo. A China ficou com o título da chave feminina da Copa dos Campeões.

O Brasil se despede do torneio com três vitórias (Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos da América) e duas derrotas, para China e Japão. Nesta temporada, a Seleção conquistou o Grand-Prix, o Sul-Americano e o Montreux Volley Masters.

"Foi um ano muito importante em termos de trabalho e resultado para essa nova geração. A temporada foi especial, onde esse grupo se dedicou muito. Elas entraram de cabeça no projeto e com um foco muito grande. Esse é o caminho, mas ainda temos muito trabalho pela frente", afirmou Zé Roberto Guimarães.

Maior pontuadora do Brasil neste domingo ao lado de Gabi, com 16 pontos, a oposta Tandara avaliou a participação verde e amarela na Copa.

"Nosso time está de parabéns pela atitude que mostrou na partida contra os Estados Unidos. Entramos sabendo que precisávamos da vitória para conquistar essa medalha de prata e jogamos focadas durante todo o jogo. Tivemos um ano sensacional. Com uma equipe renovada, conquistamos resultados importantes. Esse grupo passou por dificuldades e soube se superar. Acredito que amadurecemos como jogadoras e principalmente como equipe. Agora, vamos seguir trabalhando sabendo que precisamos evoluir e crescer para chegarmos bem no Mundial", disse.