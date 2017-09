United cede empate ao Stoke, perde 100%, mas ainda lidera Premiere League

Em ótima fase neste início de temporada, o Manchester United foi até a região de West Midlands enfrentar o Stoke City pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Apesar de vir de três vitórias consecutivas, os Red Devils apenas empataram, pelo placar de 2 a 2, e agora estão na primeira colocação junto ao rival Manchester City, que mais cedo venceu de goleada o Liverpool pelo placar de 5 a 0. Já os donos da casa terminam este sábado com cinco pontos e na décima posição do principal torneio nacional.

O jogo - Com um time bastante ofensivo, o Manchester United teve maior volume de jogo, porém foi surpreendido aos 43 minutos da primeira etapa. O atacante camaronês Choupo-Moting aproveitou ótimo cruzamento de Mame Diouf e abriu o placar da partida.

Porém, a insistência dos maiores campeões nacionais teve efeito positivo logo em seguida. Aos 46 minutos, o jovem atacante Rashford desviou a cabeçada de Pogba e desta forma as duas equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1.

No segundo tempo, a equipe comandado por José Mourinho pressionou ainda mais o Stoke, usando bastante o meia Mkhitaryan. Com muita qualidade e visão de jogo, o atleta era o mais lúcido no ataque do United e o gol da virada saiu nos pés do armênio. O ex-jogador do Borussia Dortmund deu uma linda assistência para o atacante Romelu Lukaku, que só teve o trabalho de empurrar para as redes do goleiro Butland.

Com o resultado positivo, os Red Devils recuaram esperando uma oportunidade para matar o jogo no contra-ataque, porém não tiveram poder defensivo suficiente para evitar o gol de empate do Stoke. Após defesa milagrosa do goleiro De Gea, Choupo-Moting novamente apareceu na área após cobrança de escanteio e marcar o seu segundo gol na partida.

Com muita entrega em campo, as duas equipes se esforçaram em busca do terceiro gol e da vitória, mas a partida se encerrou com a igualdade e com os dois times ganhando apenas um ponto no Campeonato Inglês.

No próximo sábado, o United receberá o Everton pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils tentarão se recuperar do mau resultado, mas antes terão que enfrentar, também no Old Trafford, a equipe do Basel (SUI) pela primeira rodada da Liga dos Campeões, torneio que a equipe jogará por serem os atuais campeões da Liga Europa.