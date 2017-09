Sem Guilherme Arana, Corinthians divulga relacionados para clássico

O Corinthians divulgou na tarde deste sábado a lista de 23 atletas relacionados para o confronto diante do Santos, marcado para às 16h (de Brasília), deste domingo. A principal ausência fica por conta do lateral esquerdo Guilherme Arana, que desfalca a equipe devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta inclusive precisou ser poupado de boa parte do treinamento da última sexta e não participou da atividade deste sábado.

A boa notícia são os retornos de Balbuena, Romero e Jô, que desfalcaram a equipe na última rodada, quando o Timão acabou derrotado para o Atlético Goianiense. O zagueiro paraguaio está recuperado de uma lesão muscular, enquanto a dupla de atacantes estão liberados após cumprir suspensão.

Líder da competição com 50 pontos somados, sete a mais que o vice líder Grêmio, o Corinthians espera vencer o Santos na Vila Belmiro para apagar da memória de seu torcedor as duas derrotas das últimas três rodadas do torneio. Além disso, o rival paulista ocupa a terceira colocação e é visto como um dos rivais diretos para a conquista do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto;

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique;

Laterais: Fagner, Marciel, Léo Príncipe e Moisés;

Volantes: Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos, Camacho, Paulo Roberto e Warian;

Meias: Jadson, Rodriguinho e Giovanni Augusto;

Atacantes: Romero, Jô, Clayson e Kazim;