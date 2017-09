Palmeiras faz acordo com Barça e assegura Mina até Copa 2018

Em viagem à Europa na semana passada, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, assegurou a permanência do zagueiro Mina até a Copa do Mundo de 2018. Já com um pré-acordo com o Barcelona desde fevereiro do ano passado, quando o próprio diretor e o presidente palmeirense, Maurício Galiotte, foram à Espanha para negociar, o jogador deve se apresentar à equipe logo após a disputa do Mundial que ocorre na Rússia. O negócio deve ser selado por cerca de 9 milhões de euros ( cerca de R$ 34 milhões).

Segundo informações divulgadas pelo clube paulista , Mattos obteve sucesso em sua missão de garantir a permanência do defensor até o meio do ano que vem. A confirmação obtida pelo diretor é importante pois vários veículos espanhóis garantiram que o Barça exerceria sua opção de compra já no início de 2018.

Mina foi contratado pelo Palmeiras em maio do ano passado, junto ao Santo Fé da Colômbia. De acordo com Alexandre Mattos, a contratação do zagueiro só foi possível graças a uma intervenção do Barcelona, que disse ao defensor para escolher vestir a camisa alviverde ao invés de se transferir a Europa naquele momento. Os R$ 12 milhões investidos em Mina foram bancados pelo ex-presidente, Paulo Nobre.

Em 45 jogos com a camisa do clube paulista, o zagueiro marcou oito gols e conquistou a taça do Campeonato Brasileiro do ano passado. Com vínculo assinado até 2021, o defensor hoje se recupera de uma lesão no pé esquerdo sofrida no início de agosto. Atualmente no setor,além de Mina, o Palmeiras conta com Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho e Luan.