Ganso marca pela segunda rodada seguida e abre vitória de Sevilla

Após uma primeira temporada abaixo, Paulo Henrique Ganso tem mostrado que esta temporada tem tudo para ser diferente. Neste sábado, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro abriu o caminho para a vitória de 3 a 0 do Sevilla sobre o Eibar. Além do meia, os outros gols da equipe foram marcados por Ben Yedder e Nolito.

Os tentos que garantiram a vitória dos rojiblancos foram todos marcados na etapa complementar. Após boa jogada pela ponta direita, Nolito fez um bela cruzamento para Paulo Henrique Ganso completar e abrir o placar no primeiro minutos do segundo tempo. Pouco tempo depois, Ben Yedder recebeu um ótimo passe e ficou livre para ampliar. Já nos acréscimos, Nolito fechou o placar.

Com o resultado, o Sevilla chegou aos 7 pontos conquistados e assumiu provisoriamente a liderança do torneio, podendo perde-lá em caso de vitória do Barcelona diante do Espanyol. Já o Eibar soma apenas três pontos e aparece na 13ª posição.