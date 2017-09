Dupla argentina marca, Juve faz 3 no Chievo e mantém 100%

Jogando em casa, a Juventus conseguiu mais uma vitória e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. A equipe venceu o Chievo pelo placar de 3 a 0, e com o resultado, os atuais hexacampeões nacionais continuam na liderança e abrem três pontos de diferenças do rivais Inter de Milão e Milan, que ainda jogarão no próximo domingo. Já os visitantes permanecem na décima posição, com três pontos ganhos.

O jogo - O primeiro gol da partida saiu após uma infelicidade do meia-campista Perparim Hetemaj. Aos 18 minutos, o finlandês foi tentar tirar a bola levantada na área mas acabou cabaceando para a própria meta. Com a vantagem, a Juventus conseguiu ter um maior volume de jogo e ainda teve a chance de ampliar com o meia Miralem Pjanic, que mandou a bola na trave do goleiro Sorrentino.

Na segunda etapa, os donos da casa conseguiram chegar ao segundo gol, aos 14 minutos com o atacante argentino Gonzalo Higuain. Com a vantagem ainda maior, a Juve conseguiu ter maior tranquilidade para controlar a partida e chegar até o terceiro e derradeiro gol, com o também argentino Paulo Dybala, aos 38 minutos.

Com a vitória, a Juventus vai para nove pontos ganhos, um aproveitamento de 100% e espera o resultado de Inter de MIlão ,Milan, Napoli e Sampdoria para saber se terminará a terceira rodada como líder isolado no campeonato. Apesar de ainda estar no início, o objetivo daVelha Senhora é conquistar o sétimo título seguido do Campeonato Italiano, o que seria o trigésimo quarto da gloriosa história do clube.

Na próxima rodada, a Juventus joga fora de casa contra a equipe do Sassuolo no próximo domingo, dia 17. Os atuais hexacampeões vão tentar a quarta vitória seguida no Campeonato Italiano, porém o foco do time agora será para o confronto de terça-feira contra o Barcelona pela primeira rodada da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do futebol europeu.