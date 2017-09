Companheiro de Rossi, Viñales faz pole em GP de San Marino

O companheiro de equipe de Valentino Rossi na Yamaha, Maverick Viñales, foi o mais rápido do treino classificatório para o Grande Prêmio de San Marino e da Riviera de Rimini neste sábado (9).

A Yamaha decidiu não colocar ninguém no lugar de Rossi, que sofreu uma dupla fratura na perna direita durante um treino, e Viñales deu conta do recado, ficando à frente do líder da MotoGP, Andrea Dovizioso, da Ducati, e de Marc Márquez, da Honda.

A corrida é disputada no circuito de Misano Adriático, na região da Emília-Romana, que faz fronteira com San Marino.